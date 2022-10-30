اليوم.. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيي الفنان التونسي صابر الرباعي حفلًا غنائيا، اليوم الأحد، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، على خشبة مسرح النافورة.

طرح المطرب التونسي صابر الرباعي، مؤخرًا، أحدث أغانيه بعنوان "يا بنات الحلال"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع يوتيوب.

أغنية "يا بنات الحلال" من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى .

وتتوالي فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31 حيث يقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصلا غنائيا لـ إيمان عبدالغني.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال سلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

وفي الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدي.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقام حفل للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد، حنان الخولي، نهاد فتحي، ياسر سليمان.

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد، إسماعيل صادق، يحي ى عبدالحليم، غادة آدم.