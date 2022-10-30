بعد تعرضها للتنمر.. حمو بيكا لـ هيفاء وهبي: "مهما بتكبري بتحلوي وشايفك مزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما تعرضت للتنمر بسبب صورًا انتشرت لها من كواليس حفلها الأخير بالسعودية، ظهرت فيها بملامح متغيرة.

ونشر حمو بيكا صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "مهما بتكبري بتحلوي، في عينيا أنا شايفك موزة".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أحيت حفلا غنائيا الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليق ساخر "كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع ما الذي حدث لوجهها؟".

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم".

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".