إيرادات السبت.. "فضل ونعمة" الأول و"بنات عبدالرحمن" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، "بنات عبدالرحمن"، وحققت أمس السبت 29 أكتوبر إيرادات وصلت 388 ألفًا و23 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 245 ألفًا و165 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 42 ألفًا و809 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 38 ألفا و35 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وحصل على المركز الرابع فيلم "الهيبة"، وحقق 20 ألفًا و578 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

وفاز بالمركز الخامس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 12 ألفًا و930 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 6 آلاف و947 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

فيلم "أشباح أوروبا" على المركز السابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 6 آلاف و705 جنيهات.

ويأتي في المركز الثامن فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر بـ6 آلاف و465 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.

وحجز المركز الأخير فيلم "بنات عبدالرحمن" بعد تحقيقه 2830 جنيها، بطولة الفنانة صبا مبارك.