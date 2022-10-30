أكرم حسني يكشف عن أغنية "فيه حاجة عملت بوم" من "حتى لا يطير الدكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أكرم حسني عن مقطع من أغنية "فيه حاجة عملت بوم"، التي يغنيها في مسرحية "حتى لا يطير الدكان".

ونشر حسني الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ومزجها بصور من كواليس المسرحية، وعلق: "فيه حاجة عملت بوم، من مسرحية حتى لا يطير الدكان".

وأضاف: "كلمات أكرم حسني، توزيع أحمد وحيد".

مسرحية "حتى لا يطير الدكان" بطولة أكرم حسني، درة، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، إذ قام ببطولة مسرحية عطل فني عام 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وحققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.