هدى الإتربي تنشر صورا من رحلتها لـ باريس.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هدى الإتربي صورتين لها، خلال رحلتها إلى باريس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هدى في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، أمام برج "إيفل"، وعلقت: "فلانتينو".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "حبيبتي، قمر، جميلة، اسمه إيه النهر اللي متصورة عنده، بحبك أوي، منورة باريس، الدلع كله".

يذكر أن هدى الإتربي شاركت في مسلسل "شارع 9"، بطولة كل من رانيا يوسف، نضال الشافعي، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، سميرة صدقي، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبدالخالق.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماما حامل"، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.