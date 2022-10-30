بشرى تنشر صورا من مهرجان قرطاج السينمائي.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بشرى صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال حضورها كعضو في لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائي الـ33 في تونس.

وظهرت بشرى في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا مطرز، وعلقت: "تشرفت بأن أكون عضوا في لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج السينمائي الثالث والثلاثين".

وانهالت تعليقات النجوم على الصور، وكتبت الفنانة مي عمر: "خلابة"، علقت لقاء سويدان: "مذهل كالعادة"، وعلقت ميساء مغربي: "الجمال عدى الكلام"، وكتبت حنان مطاوع: "تجنني"، وقالت نجلاء بدر: "قمر يا بوشي".

تُشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ ٣٣ ، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين ٢٩ أكتوبر الجاري إلى ٥ نوفمبر المقبل.

وتستعد بشرى أيضا لتقديم مسرحية عن الفنانة الاستعراضية بديعة مصابني، ومن المقرر عرضها خلال الأشهر القليلة المقبلة على مسرح الزمالك، كما تعود للإنتاج بفيلم "أولاد حريم كريم" والذي يُعد الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفى قمر.