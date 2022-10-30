عبير الشرقاوي توجه رسالة لمتابعيها بسبب الغيطي: "انتوا عرفتوه مقامه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي رسالة لمتابعيها الذين دافعوا عنها بعد تصريحات المؤلف محمد الغيطي، وتحديدا بسبب الجملة التي قالها بأحد البرامج التليفزيونية إن والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي كان قد تبرأ منها، وذلك على خلفية انتقادها لمسلسله "الضاحك الباكي".

وكتبت عبير منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا بشكر كل الناس اللي ردت بالنيابة عني على محمد الغيطي خاصة على فيديو تركه البرنامج، إنتوا عرفتوه مقامه".

وكانت عبير الشرقاوي قد هاجمت صناع مسلسل "الضاحك الباكي" والذي يحكي سيرة الفنان الكبير نجيب الريحاني.

وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور، مطلع فردوس عبدالحميد السبعينية أم لطفل رضيع في مسلسل الضاحك الباكي".

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة: عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، ياسر الطوبجي، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.