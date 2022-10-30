زرعت شعر بحواجبي وعملت تجميل في مناخيري.. سارة نخلة تدافع عن هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

دافعت الفنانة سارة نخلة، عن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد السخرية من ظهورها الأخير، وانتشار صورة لها بدت خلالها بملامح متغيرة.

وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "معروف عني اني بحب الجمال وبحب اشوف نفسي حلوة حتى لو فالبيت وبحب البنات الحلوة، ودايما بسعىى اني أحافظ على شكلي ومظهري وبحب اللي بتعمل كدا ولما بيسألوني بجاوب أنا عملت إيه وفين وكل حاجة، وعمري ما كدبت في أي حاجة عملتها، عشان عندي ثقة بنفسي ومش مضطرة أكدب خالص".

وتابعت "ويمكن أنا أول واحدة عملت مناخيري وطلعت اتكلمت ودا من ١٢ سنة، ويوم ما عملت زرع شعر فحواجبي وشلت التاتو المقرف طلعت واتكلمت وصورت العملية كلها، وبالرغم من دا كله أنا ماجيش 10% من جمال هيفا وشياكة هيفا وذوق ورقة وهضامة والروح الحلوة وخفة دم هيفا ولا أنا ولا أي حد بيتريق عليها، أنا لو وصلت لـ10% من جمالها أبقى أنا جامدة جمدان ماحصلش، يا صفرا منك ليها انتوا مين؟؟، دي icon دي diva، دي فحتة لوحدها ولا في واحدة استجرت تقربلها أصلا".

وتابعت هجومها على الساخرين من هيفاء: "يا صفرا اللي هدوم فرحك بعد سنة من الجواز مش بتدخل فيكي أصلا، يا صفرا ياللي لما يبقى عندك خمسين سنة تقولي عليه سن اليأس، وتبتدي تصلي وانتي قاعدة، كفاية حقد وغل كفاية بقا. مرة ميرڤت أمين ومرة هيفا ومرة أصالة.. انتو مين أصلا جنب النجوم دي.. انتو اصلا لو معاكوا فلوس أقسم بالله هاتعملوا تركيب راس جديد وجسم جديد، ربنا يكرمكو ويرزقكو يمكن تبطلوا غل".

واختتمت "آه بالمناسبة الصور دي مش حقيقية وهيفا فالحقيقة أجمل من الصور بكتيييييير… ياريت تعرفوا يعني إيه إضاءة وتصوير وزوايا محددة قبل ما تعملوا فيها محللين وخبراء تجميل".