فيديو مؤثر- مجدي يعقوب يغني مع حماقي ويتمايل على أغنية "ارسم قلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلب الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب البارز، من الفنان محمد حماقي في مناسبة جمعتهما، أن يغني أغنية "ارسم قلب"، والتي قدمها الأخير ضمن حملة إعلانية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، قبل أعوام.

ودار حوار بين حماقي ويعقوب، شكره الأخير خلاله على تواجده، وذكره بأغنية ارسم قلب، قائلا: فاكر الأغنية بتاعة الشبابيك كانت رائعة غنيها"، وطلب منه الأول أن يغنيها معه، ليبدي يعقوب موافقته.

وقال حماقي للحضور: عندنا مفاجأة الدكتور مجدي هيغني معانا أغنية عملناها بقالها شوية وعجبت الناس. وردد معه يعقوب: "ارسم قلب وضحكة على الشبابيك مفتوح الدنيا قصادك ملك ايديك، افرح غني اسمع مني جمد قلبك"، كما بدا سعيدا وتمايل راقصا على أنغام الأغنية.

وعلق حماقي على الفيديو وكتب "دكتور مجدي يعقوب بيمثل حاجة كبيرة ومهمة أوي في حياتنا، مش بس بعلمه ولكن كمان بإنسانيته.. ومهما وصل الطب والعلم لأعلى درجات التقدم، هيفضل بس فيه مجدي يعقوب واحد".