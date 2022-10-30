شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا في قطر 5 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد، حفلاً غنائيًا فى قطر، يوم السبت 5 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح النجم أحمد سعد، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى" المقرر طرحه قريبة، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

واستطاع النجم أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحًا كبيرًا باحتلاله المرتبة الــ34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد تحقيق الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة إجمالية، فيما حصلت على المركز الثاني في نفس القائمة المحلية في مصر.

أغنية "وسع وسع" كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التى تتميز بالفخامة، واستخدم فى التصوير عناصر فنية جديدة مبهرة، وتكنيك أكثر تطورا، مما لفت انتباه الجميع خاصة مع الـ"نيولوك" الذى ظهر به أحمد سعد فى البوستر، حيث ظهر بشعر أبيض ويرتدي عقدا من اللولي، المفاجأة أيضا إلى جانب الـ"نيولوك" هى الرقصة الجديدة التى تحمل اسم الأغنية "وسع وسع"، والتى نالت إعجاب الجمهور وقاموا بتقليدها، وتصدرت التريند.