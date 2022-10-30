شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تنتقل لـ "مونتوك" لاستكمال تصوير No Hard Feelings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الممثلة جينيفر لورانس العمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت اول امس في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.



لورانس

وكانت تحدثت النجمة العالمية جينيفر لورانس، عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.



لورانس

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.



جينيفر لورانس

قالت لورانس: "أعتقد أننى فقدت الإحساس بالسيطرة بين طرح فيلم The Hunger Games حتى الفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم Silver Lining Playbook لعام 2012، ومنذ ذلك الحين أصبحت سلعة شعرت أن كل قرار كان قرارًا جماعيًا كبيرًا ".

وأشار التقرير إلى أن جينيفر لورانس، حصلت مؤخرًا على فترة توقف طويلة عن الأفلام الروائية قبل أن تعود العام الماضى فى فيلم Don't Look Up، وتابعت جينيفر فى تصريحاتها "لقد تمكنت من استعادة السيطرة التى فقدتها، وعملية صنع الأفلام الآن تبدو شخصية بالنسبة لى للمرة الأولى منذ وقت طويل".