شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء عربي يجمع بين جنات وملحم زين على مسرح النافورة.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 فعالياته حيث يقام فى الثامنة مساء الإثنين 31 أكتوبر حفلاً على مسرح النافورة للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي يسبقها فاصل غنائي للنجم اللبناني ملحم زين ومطربة الأوبرا رحاب مطاوع إضافة إلى فقرة موسيقية لعازف العود الدكتور ممدوح الجبالي.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.



ويضم مهرجان الموسيقى العربية 39 حفلاً غنائيًا وموسيقيا بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية، هى: مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، منهم 89 مطربًا ومطربة، هم: حـسب ترتيب الحفلات: وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ، أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى، كنزى، مصطفى النجدى، رحاب عمر، مدحت صالح، شروق شريف، محمد متولى، هبه إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالى، خالد سليم، سارة سحاب، فواد زبادى، مى فاروق، مروة حمدى، ياسر سعيد، محمد الخولى، ندى غالب، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، هانى شاكر، عاطف عبد الحميد، أحمد صبرى، سعد رمضان، مروة ناجى، راغب علامة، مى كمال، إيناس عز الدين، محمد الحلو، على الحجار، آيات فاروق، رامى عياش، عفاف راضى، محمد محسن، كارول سماحة، ديانا حداد، رضوى سعيد، مؤمن خليل، أمجد العطافى، نادية مصطفى، عاصى الحلانى، ريم كمال، سعيد عثمان، أحمد عصام، سامح منير، حاتم زايد، محمد الجزار، إبراهيم فاروق، حسام صقر، أحمد إبراهيم، نيفين رجب، حسام حسنى، حسناء، إيمان عبد الغنى، صابر الرباعى، أشرف وليد، حنان الخولى، أحمد سعيد، ياسر سليمان، أميرة سعيد، إسماعيل صادق، يحيى عبد الحليم، رحاب مطاوع، ملحم زين، جنات، صابرين النجيلى، همام إبراهيم، محمد منير، مى حسن، أصالة، طه حسين، أحمد حسن، محمد عبد الحميد، سماح عباس، محمد حسن، ريم حمدى، محمود عبد الحميد.

