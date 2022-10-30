شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تخوض أولى تجاربها الغنائية بفيديو كليب تطرحه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل النجمة السورية جومانا مراد، إلى عالم الغناء للمرة الأولى في مشواره الفني الذى قدمت خلاله العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، حيث كشفت خلال في تصريحات تليفزيونية، بانتهائها من تسجيل أغنية هي الأولى في مشوارها وستطرحها على طريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تصويرها.

وتعود جومانا مراد إلى السينما بفيلم "ع الزيرو" بعد غياب 9 سنوات كاملة وتحديدًا بعد تقديمها فيلم "الحفلة" مع أحمد عز ومحمد رجب وروبى عام 2013، فيما تشارك كضيفة شرف فى فيلم "يوم 13" الذى انتهت من تصويره منذ فترة ومقرر عرضه قريباً ويشارك في بطولته أحمد داود، دينا الشربينى شريف منير، نسرين أمين، نهى عابدين، وعدد كبير من ضيوف الشرف وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

فيلم "ع الزيرو" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجرى الشركة المنتجة الاتفاق معهم، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

وقدمت جومانا آخر أعمالها خلال حدوتة "مش هنفرح بيكى" من الموسم الأول لمسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود، وتناولت الحكاية نظرة المجتمع الى المرأة التى لم تتزوج حتى بلوغها الاربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.