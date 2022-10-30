نجلاء بدر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة نجلاء بدر على إطلالتها: "لا تخافوا ولكن احذروا"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "عسل"، وعلق آخر: "جامدة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "بابلو" الذي عُرض في دراما رمضان 2022، وهو من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبد الله.