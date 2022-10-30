إليسا تنشر صورا من حفلتها بموسم الرياض وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة إليسا جمهورها ومتابعيها صورا من مشاركتها في حفل غنائي ضمن حفلات موسم الرياض في السعودية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة إليسا: " الرياض لا تتوقف أبدًا عن إدهاشي بطاقتك وحبك اللذان لا مثيل لهما! العودة إلى المنزل مع الكثير من المشاعر الطيبة والذكريات الرائعة. ️ شكرا لكم أيها الجميلات على ليلة عربية رائعة أخرى"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أميرة ديزني"، وعلق آخر: "بتشبهي الأحلام".

يذكر أن الفنانة إليسا، أحيت، الجمعة، حفلا غنائيا في "بوليفارد رياض سيتي" ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي.

ودعمت صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في الأزمة الصحية والنفسية التي تمر بها حاليا، من خلال غنائها أغنية "مشاعر".

وقالت إليسا، بالحفل: "أقدم تحية لـ شيرين وأدعمها من خلالكم بـ أغنية ونقولها إننا بنحبك، وبتمنى ترجعي لينا لأن إنتي فنانة مهمة، وإحنا لازم نقف بجانبك".