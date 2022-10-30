“صوروا نفسكم حتطلعوا عفاريت”.. ياسمين عز بتعليق مثير على تغير ملامح هيفاء وهبي!

كتب امير فتحي في الأحد 30 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - دافعت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تداول مقاطع فيديو ظهرت فيها بملامح غريبة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها الغنائي بموسم الرياض.

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج “كلام الناس” عبر قناة MBC مصر: “هيفاء عملت حفلة كسرت الدنيا في موسم الرياض، وحماس الجمهور كان غير طبيعي، لكن أعداء النجاح أصروا يبوظوا فرحتها”.

وأضافت: “الحاقدين جابوا فيديو متصور بكاميرا موبايل بزاوية من تحت، مع إضاءة وحشة، وزودوا حاجات بفوتوشوب، وخدوا صورة من الفيديو ولعبوا في وشها”.

وتابعت: “الست في الحقيقة فلقة قمر، وعندها جمال الشكل والروح والكاريزما، كلمني عن الأدب وهي بتتكلم، عن الثقة بالنفس والاحترام في ردها على الصحافة، أو كلمني عن الرزانة ولغة الجسد المظبوطة وحركتها على المسرح، وطلتها المحتشمة لكن في نفس الوقت حلوة وفيها جاذبية، هي ما شاء الله القالب غالب وجسمها لبيس”.

ودعت ياسمين عز مشاهديها لإجراء تجربة تصوير مشابهة قائلة: “كلكم امسكوا الموبايل وصوروا نفسكم بزواية من تحت، هتطلعوا عفاريت”.

واختتمت قائلة: “في ثوابت مينفعش نخبط فيها، منها هيفاء وهبي وجمالها، الست دي أمها مصرية سمراء جذابة روحها حلوة، وأبوها لبناني أشقر عيونه خضرا وحاجة أجنبية، الخلطة دي طلعت حاجة اسمها هيفاء وهبي”.

يذكر ان هيفاء وهبي كانت قد تعرضت لحمله تنمر كبيرة بعد تداول صور لها من مؤتمر الصحفي في الرياض حيث تم تشبيهها بالفنان الامريكي الراحل مايكل جاكسون.