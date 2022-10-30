شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تحتفل بعقد قرانها على طارق صبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة شيرى عادل، فيديو من كتب كتابها على الفنان طارق صبرى، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، والذى تم منذ أيام، ومن المقرر أن يعلن الثنائى عن حفل زفافهما قريبا.

ويتواجد طارق صبرى حاليا فى دولة الكويت لمشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الكويت المسرحى، وبعد العودة إلى القاهرة سيتم تحديد موعد حفل الزفاف، بحضور عدد من نجوم الفن وأهل العروسين.

يذكر أن شيرى عادل غابت عن السينما خلال الـ5 سنوات الأخيرة وتحديداً عندما قدمت فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر ويسرا اللوزى وإدوارد وإيمان السيد وإخراج إيهاب راضى، واكتفت خلال هذه الفترة بالظهور كضيفة شرف في فيلم "للإيجار" مع خالد الصاوى ومحمد سلام، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتم عرضه فى السينمات العام الماضى.