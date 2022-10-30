شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة التونسية: مهرجان قرطاج يشهد على عراقة 100 سنة سينما بتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حياة قطاط قرمازي، وزيرة الثقافة التونسية خلال حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ33 ، إنه يشرفها أن تحضر الدورة الجديدة مع صناع السينما، مؤكدة أن المهرجان تظاهرة عريقة ورائدة من 56 عامًا للاحتفال بالفن السابع والسينما العربية والأفريقية وانفتاحها على آسيا وأمريكا اللاتينية لتصنع بصمة خاصة.

وأضافت: تشهد تلك الدورة على القدم الراسخة لتونس فى عراقة مرور 100 سنة على السينما في تونس بالتزامن مع شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت وزيرة الثقافة التونسية، أنه بعد ما عانته تونس والعالم كله من كورونا تعود المهرجانات من جديد لتفتح الحدود بين الدول وأمام المبدعين للتلاقي والتنافس ولإشاعة قيم الجمال وحب الحياة وهو ما تسعى إليه المهرجانات، حيث تضم الدورة مشاركات من 72 دولة لتسعى لخلق موازنة بين الموجود والمنشود.

وأشارت إلى سعادتها، بوجود السعودية كضيف شرف للمهرجان كدعم من المهرجان للسينما السعودية بعرض 7 أفلام، إضافة بالاحتفاء بالسينما الفلسطينية والسينما الإسبانية.

تشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ 33، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.

ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السينغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".

فيما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كل من "فلسطين 87" و"المجموعة" و"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال من مصر و"آخر يوم للشمس" و"هيبنوتيزيا" و"ريح الجنوب" و"رحلة" و"أستال " و"كبير" من إخراج احمد عبد السلام من مصر و"بارجي" و"لعبة الأطفال" و"قضية لشبونة"، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة أفلام "ترامودول" و"سبايدرمان السودان" و"إطار طويل" و"الموسيقى ملجي" و"إدريس" من إخراج أمير الشناوي و"سنفتس بلاش" من إخراج أنس صلاح الدين من مصر، و"الناس اللي فوق" وفيلم "05:01".











