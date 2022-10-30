فن ومشاهير

مروة الأزلى تحتفل بخطبتها من المخرج وائل فرج وفنانون يعلقون (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفلت الفنانة مروة الأزلي بخطبتها من المخرج وائل فرج، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت مروة الأزلى صورا رفقة المخرج وائل فرج، وعلق الفنان عمرو عبد العزيز: "مبروك"، وأضاف السيناريست أيمن سلامة تعليقا: "ألف مبروك".

يذكر أن الفنانة مروة الأزلي شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من حفل إطلاق مسلسل "الوضع مستقر 2"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت مروة الأزلي: "من حفل إطلاق مسلسل الوضع مستقر2 على منصة osn، إخراج وائل فرج"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مش هتبطلي تحلوي بقى"، وعلق آخر: "قمر".

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، إنجي كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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