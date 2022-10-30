مروة الأزلى تحتفل بخطبتها من المخرج وائل فرج وفنانون يعلقون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفلت الفنانة مروة الأزلي بخطبتها من المخرج وائل فرج، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت مروة الأزلى صورا رفقة المخرج وائل فرج، وعلق الفنان عمرو عبد العزيز: "مبروك"، وأضاف السيناريست أيمن سلامة تعليقا: "ألف مبروك".

يذكر أن الفنانة مروة الأزلي شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من حفل إطلاق مسلسل "الوضع مستقر 2"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت مروة الأزلي: "من حفل إطلاق مسلسل الوضع مستقر2 على منصة osn، إخراج وائل فرج"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مش هتبطلي تحلوي بقى"، وعلق آخر: "قمر".

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، إنجي كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم.