طارق صبري ينشر مقطع فيديو من عقد قرانه على الفنانة شيري عادل والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان طارق صبري جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو من عقد قرانه على الفنان شيري عادل، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان طارق صبري على مقطع الفيديو برموز "خاتم"، و "قلب أحمر"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مبروك ولايقين على بعض"، وعلق آخر: "هو ده العوض التمام".

يذكر أن شيري عادل شاركت في مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندا موسى، وحجاج عبد العظيم وغيرهم، وتم تصويره في لبنان.

وشارك الفنان طارق صبري في مسلسل "الاختيار 2" الذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجه الخطر الذي تعرضت له البلاد إثر سقوط جماعة الإخوان الإرهابية.