شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال watch it تزين برج خليفة بالإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين برج خليفة بالإمارات العربية المتحدة بمحتوى منصة واتش إت، وسط تفاعل كبير من الحاضرين أمام البرج، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعمال المنصة.

وامتلأت شاشات العرض على برج خليفة بإنتاجات واتش الأصلية مع كلمة "أم الدنيا" وأبرزها: اتزان ، بالطو ، الباب الأخضر ، ريفيو ، تحقيق ، جدران ، يحيى وكنوز.

وبدأت اليوم السبت منصة Watch It الإلكترونية عرض أولى حلقات مسلسل "اتزان" أحدث إنتاجات المنصة، والتي تدور أحداثه حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

مسلسل "اتزان" يعتمد على البطولة الشبابية حيث يضم في قائمة أبطاله ركين سعد، صدقي صخر نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وتجسد الفنانة ركين سعد دور "رحمة" خلال أحداث العمل، وهى زوجة وأم تعاني بسبب مشاكل قديمة مع أهلها، أما نبيل عيسى فيظهر بشخصية "عمر" زوج رحمة ويواجه صراع داخلي، فيما يقدم صدقى صخر دور "دكتور باسل" طبيب نفسى مسئول عن علاج رحمة، وصفاء الطوخى "مدام فريدة" وهى أم متحكمة وشخصيتها قوية، وتجسد زينب غريب شخصية "أمل" فتاة حالمة تبحث عن الحب.

كما تقدم الفنانة التونسية دارين حداد شخصية "نيفين" وهى فتاة من ممكن أن تستغل أي شخص مقابل هدفها الوحيد في الحياة، وتشارك هاجر السراج بدور "نادية" ابنة عم رحمة وتتمنى الهروب من واقعها، ويشارك مروان يونس فى العمل بدور "خالد" وهو مغنى شاب ومحب للحياة، وأيضاً حسن مالك يجسد شخصية "أدهم" شاب يعانى من اضطرابات نفسية وفى رحلته للعلاج، فيما يجسد تميم عبده دور "سالم" رجل أعمال، همه الوحيد هو المال.