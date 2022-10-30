شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يتألق بأجمل مؤلفاته الموسيقية فى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 والذي رفع شعار كامل العدد، بحضور أكثر من 2000 شخص، وتفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها (الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، واللقاء الثانى، وعارفة، وغوايش، وفيها حاجة حلوة)، وقدم عمر خيرت تحية للجيش والشرطة خلال الحفل.

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.