شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وهالة صدقى ونجوم الفن فى افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ33 حضور الفنانة بشرى وهالة صدقي والإعلامية بوسى شلبي، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وعدد كبير من نجوم تونس وصناع ومحبي السينما في الوطن العربي والمخرج فريد بوغدير والفلسطيني رشيد مشهراوي ورؤساء المهرجانات ومنهم محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية والفنان التونسي خالد هويسة والتونسية سناء يوسف والنقاد من مصر صفاء الليثي عضو لجنة الفيبرسي وأحمد شوقي عضو لحنة تحكيم أيام قرطاج لصناعة وناهد صلاح.

تشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ33، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.

ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السينغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من: "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".

فيما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كل من: "فلسطين 87" و"المجموعة" و"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال من مصر و"آخر يوم للشمس" و"هيبنوتيزيا" و"ريح الجنوب" و"رحلة" و"أستال " و"كبير" من إخراج احمد عبد السلام من مصر و"بارجي" و"لعبة الأطفال" و"قضية لشبونة"، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة أفلام "ترامودول" و"سبايدرمان السودان" و"إطار طويل" و"الموسيقى ملجي" و"إدريس" من إخراج أمير الشناوي و"سنفتس بلاش" من إخراج أنس صلاح الدين من مصر، و"الناس اللي فوق" وفيلم "05:01".