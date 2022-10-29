شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مهرجان أيام قرطاج: الدورة الجديدة تأكيد على الالتزام بسينما القيم والفكر الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سنياء الشامخي مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية في حفل افتتاح المهرجان إن هذه الدورة التي تحمل رقم 33 حرصت على أن تكون الدورة نافذة للاطلاع على إبداعات الإخوة العرب والأفارقة، والارتقاء بالمحتوى على امتداد أسبوع.

وأشارت الشامخي إلى أن الدورة تحمل مضامين متجددة للصناعة السينمائية وتضم مسابقة لأسبوع النقاد والأطفال إضافة إلى قسم خاص بالسجون والثكنات يقدم محتوى متنوعا لتوسيع نطاق الاستفادة والتشجيع على الاهتمامات الاجتماعية ودعم الالتزام بسينما القيم الإنسانية والفكر الحر وتعميق النقاش حولها.

وتشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ 33، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.

ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السينغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيشارك كل من "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".

فيما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كل من "فلسطين 87" و"المجموعة" و"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال من مصر و"آخر يوم للشمس" و"هيبنوتيزيا" و"ريح الجنوب" و"رحلة" و"أستال " و"كبير" من إخراج احمد عبد السلام من مصر و"بارجي" و"لعبة الأطفال" و"قضية لشبونة"، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة أفلام "ترامودول" و"سبايدرمان السودان" و"إطار طويل" و"الموسيقى ملجي" و"إدريس" من إخراج أمير الشناوي و"سنفتس بلاش" من إخراج أنس صلاح الدين من مصر، و"الناس اللي فوق" وفيلم "05:01".













