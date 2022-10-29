شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت من مهرجان الموسيقى العربية: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير عمر خيرت، خلال صعوده على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، إنه يوجه التحية لكل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والمايسترو ناير ناجي، وتحيا مصر.

وانطلقت الخميس قبل الماضى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.