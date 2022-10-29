عمر خيرت يتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ ٣١.

وعزف عمر خيرت مقطوعاته الشهيرة والتي بدأها بموسيقى "العاصفة، ثم عزف موسقى مقطوعاته الشهيرة، هي دي الحياة، إعدام ميت، أندلسية، الخواجة عبد القادر، النوم في العسل، ضابر ياعم صاير، غفوا ايها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة، العاصفة، هي دي الحياة، وغيرها.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، أطلقا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر الجاري، الذي تتواصل فعالياته لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.