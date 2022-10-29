تكريم الفنانة هالة صدقي من وزيرة الثقافية التونسية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الإعلامية بوسى شلبي صورا من حضور وتكريم عدد من الفنانين المصريين للدورة الـ 33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكُرمت الفنانة هالة صدقي من وزيرة الثقافة التونسية في حضور السفير المصري، ووجهت الشكر للوزيرة على هذا التكريم والحفاوة.

كما ظهرت الفنانة بشرى والناقد السينمائي أحمد شوقي وغيرهم من صناع الفن.

وتُشارك الفنانة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ ٣٣، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين ٢٩ أكتوبر الجاري إلى ٥ نوفمبر المقبل.