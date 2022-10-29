مجدي أحمد علي يكشف: "كنت عارف أن ابني بيشرب مخدرات وبيسرقني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف المخرج مجدي أحمد علي أنه كان يعلم أن ابنه الفنان أحمد مجدي يتعاطى المخدرات ويسرق منه الأموال أثناء فترة دراسته في الثانوية العامة، وذلك أثناء استضافته في برنامج "العنيدة" المذاع على قناة "الشمس".

قال: "أنا فوجئت إنه قال الكلام ده، طبعا عارفه، هو عبيط لو متصور إن أنا مش عارف، عارف كل حاجة طبعا أنا يعني، عارف لأن ده الشباب والسن ده بيتعرض للحاجات دي، وفي فلوس بتنقص من جيبي، بس هو أحمد عمره ما كان فاشل، في الـ 3 سنين بتوع ثانوي كان ناجح جدا، عمره ما سقط في مادة، كان المفروض يدخل معهد سينما، مدخلش، لكن دخل بعد كده حقوق عين شمس، في أصعب من حقوق عين شمس في الدنيا، أنا كنت قولت إنه هياخدها في 10 سنين، مفيش سنة سقط في مادة، كان معوض المذاكرة الكتير، بالذكاء والقدرة على الفهم".

وأضاف: "وتعاطي المخدرات مأثرش فيا ولا حاجة، طالما مدخلش في الإدمان، طالما بيعمل كده حاجات بتاعت شباب، مش مخدرات من النوع الإدمان، أنا عارف هو مصاحب مين، وعارف أن دي مرحلة هيعديها، وهو عارف إن أنا عارف، محبتش أحط المرحلة في حجم أكبر من حجمها، أحمد كان شايل مسئولة وهو عنده 6 سنين، كنا بنخرج أنا ومامته، بنسيبه في البيت، ومعاه مسئولية إخواته البنات، يأكلهم ويشربهم ونيجي نلاقيه منيمهم.

يذكر أن أحمد مجدي قال أثناء ظهوره في برنامج "معكم": "في تانية ثانوي كنت عايز أبقى كول وصايع، وحضور في المدرسة، مراهقة يعني، عايز أبقى متحقق، كنت فاشل جدا، وضايع تماما، كنت بشرب مخدرات كتير، كنت بسرق أبويا، كنت صعب، ده اللي حصل في تانية ثانوي، قعدت سنة كده، كنت صعب جدا".

فيلم" 2 طلعت حرب" آخر أعمال المخرج مجدي أحمد علي بطولة: سمير صبري، أحمد وفيق، أحمد مجدي، عبير صبري، ميدو عادل، ميار الغيطي، ومن إخراج مجدي أحمد علي.