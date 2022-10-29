"بعد التنمر"ياسمين عز: "جمال هيفاء وهبي من الثوابت مينفعش نخبط فيه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

دافعت الإعلامية ياسمين عز عن الفنانة هيفاء وهبي ضد الانتقادات التي واجهتها الفنانة اللبنانية بخصوص جمالها، وذلك أثناء ظهورها في برنامجها "كلام الناس" الذي تقدمه على شاشة قناة "mbcمصر".

قالت "عز": "هيفاء وهبي في الطبيعة قمر، تشوفها على الطبيعة قمر، جميلة، هيفاء وهبي عندها جمال الشكل والروح والكاريزما والثقة بالنفس، شوفتوها وهي وافقة بتتكلم، كلمني على الأدب، وعن الثقة بالنفس، كلمني عن الاحترام، وهي بترد على الصحافة بكل صبر، كلمني عن الرزانة، عن لغة الجسد المظبوطة، طفلة بريئة، بترد على كل سؤال بمنتهى الأدب وبمنتهى الفرحة إنها موجودة في موسم الرياض".

وأضافت: "كانت رايحة نجمة مفهاش غلطة، فيطلع بقى من الغيرة والحقد اللي عايز يضايقها وعايز يبوظ عليها الليلة بتاعتها والحفلة بتاعتها الحلوة، كل اللي في التصوير والإضاءة، عارف إن لو الصورة تاخدت بزاوية من تحت، بيلطع شكلنا مش إحنا، ده نفس اللي حصل مع هيفاء، الموبايل صور من تحت زائد

إن الإضاءة وحشة عليها، مع حد غيران منها خد الصورة من الفيديو وراح مشخبط على وشها، عشان يطلعها مش هي".

وتابعت: "في ثوابت كده نخبط فيها، منهم هيفاء وهبي، وجمال هيفاء وهبي، الست دي أمها مصرية جذابة سمراء، روحها جميلة، وأبوها لبناني أشقر عيونه خضرا وحاجة أجنبية، الخلطة دي طلعت حاجة اسمها هيفاء وهبي، مش أنا اللي بقول، ده تاريخها اللي بيقول، كون إنها جميلة وإنها ذكية وإنها عندها كاريزما وإن حفلتها بتكسر الدنيا، دي حاجة بقى رزق من عند ربنا، محدش يقدر يتدخل فيه، لو حد غيران يعمل زيها".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حفلا غنائيا الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض.

وظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي، وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: "مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال"، وعلق آخر: "كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل"، واستنكر آخر في تعليقا ساخرا" كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية"، أين هيفاء، وقال متابع مالذي حدث لوجهها؟"

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم"

وكانت الصفحة الرسمية لقناة روتانا عبر "تويتر"، نشرت فيديو توثيقي لرحلة "هيفاء" داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، وحمل تعليق: "يا أهلا وسهلا بـهيفاء وهبي، نورتينا بالرياض".