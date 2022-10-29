"أعتذر".. أول تعليق من مروان بابلو عن واقعة إلقاء الميكروفون على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

اعتذر مغني الراب مروان بابلو للفرقة الموسيقية ولفريق العمل والجمهور بابلو لانفعاله على أحد العازفين في حفل كان يحييه الجمعة 28 أكتوبر، في ستاد الهوكي.

وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "حابب أوضح إن اللي حصل إمبارح، أنا أتحمل مسئوليته كاملة، ليس للفرقة الموسيقية صلة بما حدث، وأنا بتأسف جدا لأصدقائي الموسيقيين ولفريق العمل وللجمهور كله، وبشكركم على تواجدكم".

وانتشر على موقع "فيسبوك" فيديو لمروان وهو يقوم بإلقاء المايك على المسرح، بعدما امتثل لقرار نقابة المهن الموسيقية باصطحاب فرقة موسيقية في حفلاته، إلا أن الأمر لم يخرج بالصورة التي تناسب اللون الغنائي الذي يقدمه، وهو ما أثار غضبه وجعله، يغيب عن المسرح قبل أن يقرر الغناء بدون فرقة موسيقية.

كان الفنان مصطفى كامل، أعلن في اجتماع أقيم بنقابة المهن الموسيقية، عدة قرارات، بينها: إلغاء مصطلح أغاني المهرجانات من الحياة الفنية في مصر، وتابع: "خالص أهدافنا جميعا هو الحفاظ على هوية وريادة مصر الفنية، والثوابت والتقاليد".

واستكمل: "هتجيب فرقة موسيقية وهتشغلي موسيقيين، النقابة مش كرسي قاعد عليه واحد، النقابة دي قانون ولائحة ومش نقيب بيتقاله يا سيادة النقيب، النقابة دي عمل خدمي، وعندنا قانون ولائحة تجبر اللي بيغني يشغل فرقة موسيقية".

وأضاف: "إنتوا كسبتم ربنا يزيدكم، لكن إحنا ماينفعش يبقى عندنا عضو عامل ونغني بحديدة والكلام ده ميرضيش ربنا ولا ينفع ومش مقبول، اللي مش عاجبه أنا بشكره وبقوله انت مش مننا".

وكان الفنان مصطفى كامل قد بدأ حديثه في المؤتمر قائلا: "اللي هيعمل كده مش هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني، إحنا عاملين إقرارت إن مفيش معندناش كلمة مهرجانات، وهتدوني وعد من كل اللي قاعدين واللي بيسمعوني برة مش عايز أسمع اللفظ ده تاني".