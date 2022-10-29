بحضور محمد فراج وريهام عبدالغفور.. النجوم في العرض الخاص لأولى حلقات "الغرفة 207"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقامت مجموعة mbc ومنصة شاهد vip، عرضا خاصا لأولى حلقات مسلسل "الغرفة 207" في سينما أركان بالشيخ زايد، بحضور مجموعة من الفنانين.

شهد العرض حضور المخرج محمد بكير، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنان مراد مكرم، المنتج محمد حفظي، الفنان يوسف عثمان، الفنانة ناردين فرج، الفنان هشام إسماعيل.

المسلسل عن قصة الروائي الراحل أحمد خالد توفيق ومن "أعمال شاهد الأصلية" وإنتاج "استوديوهات MBC"، ينطلق على باقة VIP وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر.

يلعب بطولة المسلسل كل من النجوم محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان، سمر علام، وآخرين. وهو من إخراج محمد بكير، وكتابة تامر ابراهيم.

تدور أحداث العمل في فترة الستينات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم ٢.٧ في فندق لونا حيث يبدأ جمال (محمد فراج) عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق. ولاحقاً تبدأ أحداث مريبة بالظهور في حياة نزلاء الغرفة ٢.٧، فيما يجد جمال نفسه منخرطاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.