"ما بتكبرش"..نرمين الفقي تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها الجذابة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت إطلالة نرمين الفقي إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "روح قلبي"، وعلق آخر:"قمر"، مابتكبرش".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبراهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.