فن ومشاهير

"ما بتكبرش"..نرمين الفقي تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها الجذابة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت إطلالة نرمين الفقي إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "روح قلبي"، وعلق آخر:"قمر"، مابتكبرش".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبراهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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