مي عمر تحضر افتتاح فيلمها الجديد "تحت تهديد السلاح" في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد الفنانة مي عمر لحضور عرض افتتاح فيلمها الجديد "تحت تهديد السلاح"، يوم الأثنين 31 أكتوبر الجاري في سينما دبي مول، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

ونشرت مي بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"استنوني يوم الأثنين 31 أكتوبر في سينما دبي مول، افتتاح فيلم تحت تهديد السلاح الساعة 7 مساءًا".

"تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

"تحت تهديد السلاح" بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.

يذكر أن مي عمر عرض لها في موسم رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، وشاركها البطولة كلا من روبي، وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.