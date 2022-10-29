شكرا لقرائتكم خبر عن حصل على 50 جائزة دولية.. مواعيد عرض فيلم "جيران" بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروائي "جيران" للمخرج مانو خليل في مسرح الرينبو في الأردن، يومي 1 و6 نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن حصد خلال مسيرته أكثر من50 جائزة دولية من مهرجانات عدة، أحدثهم أفضل مخرج في مهرجان الفيلم العربي بروتردام.

تدور أحداث الفيلم في أحد مخيمات اللجوء السورية في كردستان - العراق، ليعود بنا إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، أثناء حكم حافظ الأسد في قرية صغيرة على الحدود السورية التركية، حيث شيرو، طفل كردي يتحتم عليه أن يواجه التغير الجذري الذي قلب عالمه الصغير في مدرسته الطينية التي تشبه حظيرة دجاج رأسًا على عقب.

فيلم "جيران" من إخراج وتأليف مانو خليل، بطولة سرهد خليل، جلال الطويل، جهاد عبدو ومازن الناطور، وحصل على إشادات نقدية عربية وعالمية، وحصد الفيلم العديد من الجوائز المهرجان ضمن مشاركاته بمهرجانات دولية ومنها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، وأفضل فيلم وجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم المدرسين في المهرجان السينمائي لأفلام أميركا اللاتينية والآسيوية والإفريقية بميلانو، وجائزة نقاد السينما في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، وجائزة الجمهور من مهرجان بوسطن السينمائى، جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان الفيلم العربي في هوليوود، الجائزة الكبرى في مهرجان مونس السينمائي الدولي في بلجيكا، أفضل فيلم في مهرجان كانغنون السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية، كما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي وبعده في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا.

مانو خليل مخرج وسيناريست كردي ولد في سوريا، درس الإخراج في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على الماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. ثم استقر في سويسرا عام 1996، بدأ مانو مسيرته الاحترافية بإخراج العديد من الأفلام القصيرة، ثم أخرج العديد من الأفلام الوثائقية حصدت العديد من الجوائز ومنها: هناك حيث ينام الله، انتصار الحديد، وفي 2003 أخرج أول أفلام الطويلة أحلام ملونة، وتبعها بالعديد من الأفلام المهمة منها جنان عدن الذي يعتبر واحد من أفضل مائة فيلم صوّر في تاريخ سويسرا السينمائي، طعم العسل، السنونوة وحافظ ومارا، ويعد فيلم جيران أحدث أفلامه.