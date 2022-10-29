شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يعيد تقديم "وداع" زمن الجدعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد الفنان حلمى عبد الباقى تقديم أغنية "وداع" بتوزيع جديد، والتي غناها فى فيلم "زمن الجدعان" الذى قام ببطولته وصدر عام 1991، ومن المقرر طرحها خلال يومين على جميع المنصات.

وكان حلمى عبد الباقى قد دعم الفنان مصطفى كامل فى السباق الانتخابى بنقابة المهن الموسيقية، وقال لـ" الخليج 365" أنه يدعم مصطفى كامل بقوة لانه يرى بقناعته وخبرته في هذا المجال أنه هو الأنسب وهو رجل هذه المرحلة، بخلاف العلاقة الطيبة والصداقة القديمة التي تربطهما سويا منذ زمن طويل.

وأضاف حلمى عبد الباقى: أنجح أعمالى الغنائية، مثل"ذكريات ومع السلامة ونورت أيامى وعشان خاطرى" كانت من تأليف مصطفى كامل، بالإضافة إلى سيرته الطيبة التي يحكى عنها دائما موظفو النقابة وأعضاؤها كل وقت.