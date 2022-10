شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كارى بصحبة صديقها أثناء دخول مسرح فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين أحدث ظهور لنجمة الغناء ماريا كاري، وذلك خلال نزهة نادرة لها مع صديقها بريان تاناكا في مدينة نيويورك، الخميس الماضى، ظهرت فيها ماريا البالغة من العمر 53 عامًا، وشريكها الأصغر منها إذ يبلغ 37 عاماً أثناء نزهتهما القصيرة في طريقهما إلى المسرح المعروفة باسم العاصمة الفرنسية باريس.



ماريا كارى وصديقها

ورغم صداقة ماريا كارى الطويلة بصحبة صديقها إلا أنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا منذ عام 2016 أي قبل 6 أعوام.



ماريا كارى بصحبة صديقها

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وأصبحت ذات شعبية جارفة و لديها عشاق من شتى أنحاء العالم، ومن أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى: "all i want for christmas is you" و"we belong together" و"obsessed" و"one sweet day"، وغيرها.