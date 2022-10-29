الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي.. هل تسافر خارج مصر للعلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة تيسير فهمي أنها غادرت المستشفى اليوم، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على التشخيص الدقيق.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "لسه هعرض الفحوصات والتحاليل الطبية على الأطباء علشان اعرف المشكلة فين؟ والتوصيف الدقيق إيه، سواء في الصدر؟ أو القلب؟".

وعن إمكانية سفرها خارج مصر للعلاج، أضافت:"مبحبش موضوع العلاج بره مصر، وانا حاليا في منزلي اتلقى الرعاية الطبية لحين معرفة نتيجة الفحوصات".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.