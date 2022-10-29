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الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي.. هل تسافر خارج مصر للعلاج؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الفنانة تيسير فهمي أنها غادرت المستشفى اليوم، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على التشخيص الدقيق.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "لسه هعرض الفحوصات والتحاليل الطبية على الأطباء علشان اعرف المشكلة فين؟ والتوصيف الدقيق إيه، سواء في الصدر؟ أو القلب؟".

وعن إمكانية سفرها خارج مصر للعلاج، أضافت:"مبحبش موضوع العلاج بره مصر، وانا حاليا في منزلي اتلقى الرعاية الطبية لحين معرفة نتيجة الفحوصات".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي، كان مسلسل "بفعل فاعل" قبل حوالي 9 سنوات، وتحديدا عام 2012، إخراج تيسير عبود، تأليف منى رجب، بطولة تيسير فهمي، ياسر جلال، رجاء الجداوي، طارق لطفي، ميرنا وليد، تامر هجرس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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