عمر كمال يخضع لعملية جراحية ويعتذر عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال عن خضوعه لعملية جراحية في أسنانه.

ونشر عمر صورة له برفقة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا:" عملت عملية "جراحية " فى ضروسى وأسناني و الحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم " مصطفى كامل " مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع واني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس".

وأضافت :" إني أروح النقابة بكرة الأحد او الأثنين تقديرا ليهم وأمضي على التزاماتي المقررة عليا من النقابة .. وبشكرا النقيب المحترم " مصطفى كامل " اللى فعلا أول مرة أحس إن لينا فنان بيحس بظروفنا ويدافع عننا ضد أى شئ بيحاول يقلل مني ومن تعبي ومرضي في وقتها .. شكرا لحبك ودفاعك عني وعن أبناء نقابتك على أحد البرامج التليفزيونية اللي حاولت التقليل مني بعدم مهنية وعدم احترامي، شكرا سيادة النقيب".

يذكر أن حل مغني المهرجانات عمر كمال ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في حلقة لبرنامج "مساء dmc"، وذلك 13 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الفنان عمر كمال هنأ الفنان مصطفى كامل بفوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية الثلاثاء.

ونشر كمال صورة الفنان مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: “مبروك للفنان والشاعر الكبير مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين الجديد".