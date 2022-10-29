إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه الجديدة "ليكي عندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان إيهاب توفيق أحدث أغانيه الجديدة "ليكي عندي"، اليوم، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ليكي عندي" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق تعرض لوعكة صحية، أغسطس الماضي قبل سفره لإحياء حفل غنائي في تونس.

وكان طرح الفنان إيهاب توفيق أغنية "سنة حلوة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، يوليو الماضي.

كما طرح إيهاب توفيق أغنية "باشا"، وصُورت الأغنية في إمارة دبي، وتُعد التعاون الثاني بين إيهاب توفيق ولايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية "انت اختياري" التي تم تصويرها في دبي أيضا.