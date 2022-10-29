"ياعيني".. ياسمين صبري تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبري في الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"جمالك، يا ويلي، يا عيني، يا زين الزين، دايما معاك وجنبك، عسل حبيبتي، قمر، عسل عسل، بحبك كتير، أهلا حبيبتي، بحبك كتير".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت عن افتتاح أحدث مشاريعها الجديدة في دبي.

ونشرت ياسمين صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني سأفتتح اليوم "WORLD FASHION 2022"، 6 مساءً في دبي".

وحلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، سبتمبر الماضي، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "Dmc".