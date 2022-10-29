متابع في تويتر يصف سمية الخشاب بـ “الولية”.. لن تصدق كيف لقنته الفنانة درسًا في الأدب!!

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - ردّت الفنانة المصرية سمية الخشاب بحزم على أحد المغرّدين في موقع “تويتر“، بعد تطاوله عليها ووصفه لها بـ”الولية”.

وسأل المتابع: “الولية سمية الخشاب ماسكة مين مزمارة رقبته في الأفاتار بتاعها؟”، ما دفع الخشاب إلى الرد عليه قائلةً: “كل الرجاله اللي زيك”.

وغالباً ما تعمد الخشاب إلى إسداء النصائح لجمهورها من خلال حسابها الرسمي في “تويتر”، لا سيما إلى الطلاب والنساء منهم.

سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور بنقشة “التايجر”

من جهة ثانية، حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة ومثيرة.

حيث نشرت “سمية” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستان بنقشة التايجر الشهيرة بأكمام، يصل طوله إلى أسفل الركبة، واعتمدت مكياج ثقيل، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها.

سمية الخشاب ترتدي فستان بنقشة التايجر – الصورة من حساب الفنانة عبر تويتر

وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من المتابعين، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (ملكة التايجر)، (ورده مع ورده ياربي كتير عليا ده كله بحبك بقي)، (تجنني ياسمسمه والله انتي اميرة الفن)، (هلا وغلا بي الغاليه منوره الدنيا كله يا جميل).

سمية الخشاب: أعيش حالة نشاط فني.. وسأتفرغ لـ بديعة مصابني

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وتابعت سمية فى أحدث تصريحات لها: أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة الى فيلم التاروت .

واستكملت سمية الخشاب : أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني، وهي شخصية لها تاريخ ، وكرست حياتها للفن.

وتضيف سمية الخشاب : المسرح يحتاج الى مجهود كبير ، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها .

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني .

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ موقع صدي البلد : وجود أسم الكاتب الكبير أحمد الابياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتستكمل سمية الخشاب : متحمسة للعمل خاصة وانني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وأضافت سمية الخشاب: شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعي وذكاء بالإضافة الى حبها الشديد لمصر.

سمية الخشاب تجتمع مع رانيا يوسف في “التاروت”

وتجتمع الفنانة سمية الخشاب، مع الفنانة رانيا يوسف من جديد في فيلم “التاروت”، بعد أخر عمل فني جمعهن وهو مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

فيلم “التاروت” بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، محمد عز، ناهد السباعي، مع عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

وكانت قد بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير احدث اعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.

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