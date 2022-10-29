مصطفى كامل يكشف آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب ووضعها في الوقت الحالي، معربا عن سعادته بتلقيه باقة ورد من جانبها بتهنئته بفوزه برئاسة النقابة مؤخرا .
أشار مصطفى كامل في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “MBC مصر” ويقدمه الإعلامي عمرو أديب إلى أن ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين هو من يطمئنه عنها وهي حاليا في حالة استشفاء .
وأضاف أن ميمي فؤاد كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع شيرين لمدة دقيقة واحدة، والتي أوصته خلال المكالمة بإرسال بوكيه ورد لمصطفى كامل بمناسبة فوزه في انتخابات نقيب الموسيقيين .
وعلق مصطفى كامل على ذلك قائلا: “وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة .. شيرين انتي وردتنا، أنا بشكرها وبقولها يارب تقومي بألف سلامة ونملالك الدنيا بالورود ونفرح بيكي” .
وحرص “كامل” على توجيه الشكر للفنانة أنغام على ما تقوم به من احتواء لأسرة شيرين بشكل كبير في هذه الفترة، وأيضا الفنانة غادة عبد الرازق وغيرهم من الفنانين الذين يدعمون شيرين عبد الوهاب بعد إيداعها في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان .
https://www.facebook.com/watch/?v=773866147115116&t=86
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