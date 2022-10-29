متابعة تطلب سيارة وأخرى تطلب 15 مليون جنيه من بدرية طلبة .. كيف علقت الأخيرة؟

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة بدرية طلبةعن تلقيها لرسالة من إحدى المتابعات لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تطلب منها مساعدتها في توفيرة سيارة لها لتتمكن من الذهاب إلى الجامعة .

نشرت بدرية طلبة في منشور لها على “فيس بوك” نص رسالة المتابعة التي جاء فيها: “السلام عليكم أنا بحب حضرتك جدا وبحب كل أعمالك ربنا يوفقك يارب .. أنا نفسي يكون عندي عربية أروح بيها الجامعة” .

تابعت: “حتى لو عربية مستعملة ده حلمي .. ممكن تساعديني وهكون متشكرالك جدا جدا، حلمي من زمان أروح الجامعة بعربيتي، حتى لو هتكون عربية مستعملة، ده حلمي” .

وكتبت بدرية طلبة في تعليقها على ذلك قائلة: “بتجيلي طلبات تدهشني زي مثلا واحدة طلبت ١٥ مليون تسددهم للبنك لأنها واخدة قروض هي واخواتها يعملوا مشروع والمشروع فشل وخسروا فلوسهم والبنك أخد حكم عليهم” .

أضافت: “التمستلها العذر لأنها غرقانة والغرقان بيدور علي قشاية زي ما بيقولو، وطبعا أنا ولا رديت عليها لأن اللي يفك كرب حد مش هيفكه بالرقم دا، دا لو كان معايا أصلا .. لكن واحدة زي دي لما تطلب طلب زي دا هنا بقي الإندهاش زاد جدا، عربية إيه حضرتك!!! حضرتك أنا بدرية طلبة مش توكيل هوندا” .