” لو كنتي مكان شيرين عبد الوهاب هتعملي إيه؟” .. بشرى تجيب

كتب امير فتحي في السبت 29 أكتوبر 2022 06:50 مساءً - وجهت الفنانة بشرى رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الأزمة التي تمر بها في الوقت الحالي بعد إيداعها في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، كاشفة عن موقفها في حال واجهت مثل ما تعرضت له شيرين .

قالت بشرى خلال استضافتها بإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية مع الإعلامي هادي زعيم: “الله يعينها .. الحمد لله إني مش مكانها، محبش حتى أفكر في كده” .

واصلت: “بس لو مكانها أفوق لنفسي وأقوم أنا عندي موهبة كبيرة جدا ومن أهم مطربات الوطن العربي، مينفعش إني أسمح لظروف حياتية تقهرني” .

تابعت عن تفكير شيرين من قبل في الانتحار وتصريحها بذلك: “فنانين كتير بيفكروا في الانتحار على فكرة، هي فكرة متكررة” .

وبسؤال بشؤى عن كون شيرين عبد الوهاب ضحية أم جلادة لنفسها، ردت قائلة: “جلادة نفسها ومحتاجة تعرف قيمة نفسها أكتر بس بالطريقة الصحيحة مش بالقول، تعرف قيمة موهبتها والهبة اللي ربنا ادهالها ومحبة الجماهير الكبيرة ليها وأنا أولهم” .