شكرا لقرائتكم خبر عن "هتوحشنا" أحدث أغانى تامر عاشور بتوقيع الملحن محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن محمود أنور، أنه يتعاون مع النجم تامر عاشور في أغنية جديدة تحمل اسم "هتوحشنا" من كلمات عمرو المصري وتوزيع محمد مجدي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالعمل مع تامر عاشور، الذي يتميز بصوت قوي جعله من أفضل الأصوات الموجودة حاليا على الساحة الغنائية.

وتعاون سابقا الملحن محمود أإنور مع تامر عاشور فى أغنية "نتكلم" من كلمات حسام سعيد، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، كما تعاون محمود أنور سابقا مع عدد من نجوم الغناء منهم تامر حسني وشيرين وفضل شاكر وغيرهم.

وطرح مؤخرًا تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هي الناس" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، وميكس وماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتي يفتتح موسم الصيف الغنائي، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى.