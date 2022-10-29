شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجال يحبونها موظفة" مسرحية بطلتها ليلى علوى.. اعرف التفاصيل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة ليلي علوي عام 1985 مسرحية لفرقة "سليم النمر" كان عنوانها "الرجال يفضلونها موظفة"، والمسرحية من تأليف سيد عواد وإخراج عوض محمد عوض، وديكور عبد ربه حسن وتمثيل سيد زيان والمنتصر بالله وآمال رمزي.

المسرحية تتناول في إطار كوميدي قصة "سعاد" الموظفة بإحدى الشركات، ولكنها تخفي زواجها نظرًا لكون الشركة تمنع توظيف المتزوجات مما يدخلها في مشاكل مع رئيسها في العمل وابن صاحب العمل الذي يريد التقرب منها وخطبتها من أخوها كما تدّعي والذي هو في حقيقة الأمر زوجها العاطل عن العمل.

ليلي علوي تخرجت في كلية التجارة عام 1991، واكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، وقدمت معه مسرحية "بكالوريوس في حكم الشعوب عام 1978، ثم توالت أعمالها المسرحية والتي منها: 8 ستات، عش المجانين، الدنيا مقلوبة، واحد في المليون، حضرات السادة العيال، البرنسيسة، ابتسامة وراء القضبان، الحميلة والوحشين عام 1996، وبعدها انقطعت عن المسرح تمامًا وركزت في السينما والمسلسلات التليفزيونية.

ليلي علوي تعد انطلاقتها الحقيقية كانت عام 1977، بعدما شاركت الفنان الراحل فريد شوقي بفيلم "البؤساء ، وقدمت للسينما المصرية مجموعة كبيرة من الأفلام الهامة، أبرزها: "تفاحة"، "حلق حوش"، "يا دنيا يا غرامي"، "زوج تحت الطلب"، "الرجل الذي عطس"، "الرجل الثالث"، "المصير"، و"حب البنات" ، كما ظهرت في عدة أعمال درامية تليفزيونية، وقدمت مسلسلات مثل: "نور الصباح"، "حكايات وبنعيشها"، "التوأم"، "حديث الصباح والمساء"، "فرح ليلى"، و"هي ودافنشي" ، وغيرها .



النجمة ليلي علوي في مسرحية الرجال يحبونها موظفة



ليلي علوي في مسرحية الرجال يحبونها موظفة



ليلي علوي



مسرحيات ليلي علوي (1)



مسرحيات ليلي علوي (3)