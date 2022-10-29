شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة الأيوبى تبدأ تصوير دورها فى فيلم "خمس جولات" مع آدم الشرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة عايدة الأيوبى، تصوير أولى مشاهدها فى فيلم "خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى، والذى يعد أولى بطولاتهما فى السينما، وتعد مشاركة عايدة الايوبى الأولى لها فى عالم التمثيل، لاسيما أنها من المطربات المميزات، وتجسد الايوبى شخصية محورية فى الفيلم، الذى يكتب له السيناريو والحوار والقصة محمد عبد المعطى.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "5 جولات" عدد كبير من النجوم وهم كل من ماجد المصري، وآدم الشرقاوى و نورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف.