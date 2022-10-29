بشرى: "الحمد لله إني مش مكان شيرين عبدالوهاب" – فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة بشرى عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، والتي أثارت جدلا وشغلت جمهورها طوال الأيام الماضية.

وقالت بشرى، خلال لقائها في إذاعة "موزاييك إف إم" مع الإعلامي هادي زعيم: "شيرين الله يعينها، الحمد لله إني مش مكانها محبش حتى أفكر في كده، لكن لو مكانها أفوق لنفسي وأقوم أنا عندي موهبة كبيرة جدا ومن أهم مطربات الوطن العربي على مدار تاريخ الوطن العربي في الطرب ومينفعش أني أسمح لظروف حياتية تقهرني".

وأضافت عن تفكير شيرين عبدالوهاب في الانتحار قالت بشرى: "فنانين كتير فكروا في الانتحار هي فكرة متكررة، وشيرين جلاد لنفسها ومحتاجة تعرف قيمة نفسها أكتر بالطريقة الصحيحة مش بالقول، تعرف قيمة موهبتها ومحبة الجماهير وأنا أولهم".

وقال شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية": "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان".

وكان الخبير القانوني حسام لطفي، كشف تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من "الإدمان".

حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر، وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها".

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: "ما زالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة".

لطفي اختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: "الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام".