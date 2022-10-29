أسما شريف منير تسأل: السعادة قرار ولا اختيار؟.. والجمهور يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

سألت المذيعة أسما شريف منير جمهورها ومتابعيها: السعادة قرار ولا اختيار؟

ونشرت أسما صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتوا شايفين السعادة قرار ولا اختيار؟

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "قرار، ما أجمل أن يستيقظ الإنسان على وجه القمر، أكيد قرار بس مع وجود العوامل المطلوبة، قرار واختيار، أجمل امرأة، اختيار، مش هتبطلي تحلوي بقا".

جدير بالذكر أن أسما هي ابنة الفنان شريف منير، وقدما معا برنامج عُرض على قناة ON E، وحمل اسم "أنا وبنتي"، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.