إلهام شاهين: أكبر علقة أخدتها كانت من المليجي وظهوري بلبس داعش أثار الجدل""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "40" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا، على قناة "mtv".

وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات إلهام شاهين في البرنامج:

- ما فيش حد أكتر مني صراحة في الكون.

- أنا كان نفسي أعمل مسرح ميوزيكال من وأنا صغيرة.

- كنت بحب الرقص والغناء جدا.

- أنا مش بعرف أقلد.

- ملكة التقليد غير التمثيل خالص.

- فاتن حمامة كلمتني علشان أعمل مسلسل "البراري والحامول" بدالها.

- فاتن حمامة ماكنتش صحيا قادرة تعمل مسلسل "البراري والحامول".

- فاتن حمامة كلمتني وقالتلي مش هتنازل عن مسلسل "البراري والحامول" غير ليكي إنتي.

- أنا سبب فشل زواجي لإني بحب شغلي جدا.

- أنا ما قدرتش أضحي بشغلي علشان الزوج.

- أتقالي ما تعمليش مسرح، علشان ماترجعيش الساعة 2 بليل.

- تاني زواج طلبت العصمة تكون في إيدي.

- لم أتردد في الموافقة على مسلسل "بطلوع الروح".

- أنا بثق في المخرجة كاملة أبو ذكري والجهة الإنتاجية.

- الحروب أصبحت مهنة.

- ظهوري بلبس داعش في بوسترات بطلوع الروح أثار الجدل.

- كل المتطرفين فكريا كانوا خايفين العمل يتعرض.

- مسلسل بطلوع الروح يسيئ لداعش لإنهم مش الإسلام.

- في فيلم "إنهم يسرقون عمري" محمود المليجي ضربني قلم، ووقعت على الأرض وجابني من شعري وكمل العلقة.

- أكبر علقة أخدتها في حياتي من أستاذ محمود المليجي الله يرحمه.