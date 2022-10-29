إلهام شاهين: أكبر علقة أخدتها كانت من المليجي وظهوري بلبس داعش أثار الجدل""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج "40" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا، على قناة "mtv".
وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات إلهام شاهين في البرنامج:
- ما فيش حد أكتر مني صراحة في الكون.
- أنا كان نفسي أعمل مسرح ميوزيكال من وأنا صغيرة.
- كنت بحب الرقص والغناء جدا.
- أنا مش بعرف أقلد.
- ملكة التقليد غير التمثيل خالص.
- فاتن حمامة كلمتني علشان أعمل مسلسل "البراري والحامول" بدالها.
- فاتن حمامة ماكنتش صحيا قادرة تعمل مسلسل "البراري والحامول".
- فاتن حمامة كلمتني وقالتلي مش هتنازل عن مسلسل "البراري والحامول" غير ليكي إنتي.
- أنا سبب فشل زواجي لإني بحب شغلي جدا.
- أنا ما قدرتش أضحي بشغلي علشان الزوج.
- أتقالي ما تعمليش مسرح، علشان ماترجعيش الساعة 2 بليل.
- تاني زواج طلبت العصمة تكون في إيدي.
- لم أتردد في الموافقة على مسلسل "بطلوع الروح".
- أنا بثق في المخرجة كاملة أبو ذكري والجهة الإنتاجية.
- الحروب أصبحت مهنة.
- ظهوري بلبس داعش في بوسترات بطلوع الروح أثار الجدل.
- كل المتطرفين فكريا كانوا خايفين العمل يتعرض.
- مسلسل بطلوع الروح يسيئ لداعش لإنهم مش الإسلام.
- في فيلم "إنهم يسرقون عمري" محمود المليجي ضربني قلم، ووقعت على الأرض وجابني من شعري وكمل العلقة.
- أكبر علقة أخدتها في حياتي من أستاذ محمود المليجي الله يرحمه.